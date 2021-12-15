Уфа, , 15:00 — REGNUM Международная неделя бизнеса стартовала в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Инвестиции Анна Красноперова

С 15 по 18 декабря в Уфе проходит форум «Международная неделя бизнеса — 2021 «Инвестиции в будущее». В мероприятии принимают участие представители региональной и федеральной власти, эксперты и предприниматели из разных стран.

В рамках форума планируется рассмотреть вопросы экономики, экспорта, инвестиций, медиа. Кроме этого программа посвящена малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС.

«В рамках форума состоятся церемония вручения премии «ТЭФИ-Капитал», презентация международного музыкального конкурса «Soul of Eurasia», региональная бизнес-премия Республики Башкортостан «Время первых», награждение победителей конкурсов «Экспортёр года» и «100 лучших товаров России-2021», торжественное открытие индустриального парка «Уфимский» и юбилейное заседание инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестиционный час», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что планируются приемы делегации Казахстана и Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что офис представительства конгресс-бюро Башкирии открыли в Белоруссии.