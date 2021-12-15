Москва, , 14:56 — REGNUM Совфед одобрил закон, продлевающий срок заморозки накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Совет Федерации

Еще на год — на 2024 год продлевается установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года, нормы были введены как временная мера.

Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

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