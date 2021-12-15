Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что отвечающего за ЖКХ вице-губернатора Анатолия Повелия пригласят в городской парламент, если ситуация с уборкой снега не изменится. Своим видением проблемы уборки Александр Бельский 15 декабря поделился с журналистами.

Уборка снега в Петербурге

«Мы видим те проблемы, которые есть и, как я и говорил, если потребуется, то вызовем в следующую среду в том числе и профильного вице-губернатора, если ситуация не будет улучшаться», — сказал председатель Заксобрания.

Александр Бельский также прокомментировал ситуацию, связанную с травмированием людей на улицах Петербурга ввиду плохой уборки. Бельский заявил, что для начала нужно определить, кто несёт ответственность за такие последствия. Председатель ЗакСа отметил, что это может быть либо частное лицо (владельцы здания), либо жилкомсервис.

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Напомним, за прошедшие выходные в Петербурге в медицинские учреждения обратилось порядка 60 человек, которые получили травмы на улице. Половина обратившихся была госпитализирована.

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