Москва, , 14:54 — REGNUM Российское население в большей степени, чем европейское, защищено от внешних инфляционных вызовов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, в России, работают инфляционные факторы немонетарного характера. Среди них падение ВВП, рациональные ожидания населения, структурные изменения в экономике, а также социально-психологические факторы.

«Среди инфляционных факторов первенство за рациональными ожиданиями субъектов, которые еще хорошо помнят проблемы 1990-х годов, — сказала Литвин. — В условиях мирового кризиса, спровоцированного пандемией, а также сложной геополитической ситуацией, они пытаются запастись впрок, наращивая потребительский спрос на товары первой необходимости. Таким образом, временно изменились приоритеты потребительского и сберегательного поведения большинства субъектов национальной экономики».

Как полагает экономист, структура потребительского спроса в России будет меняться и вернется в итоге к докризисному состоянию.

«В ближайшее время мы увидим и увеличение предложения товаров и услуг, что улучшит ценовую динамику, — сказала Литвин. — Все это в комплексе позволяет сделать вывод о том, что российское население в большей степени, чем европейское, защищено от внешних инфляционных вызовов и опасаться резкого скачка цен в начале 2022 году не стоит. Для этого и правительство РФ, и Банк России прилагают достаточно усилий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвин рассказала, за счет чего экономика РФ лучше справилась с последствиями мирового экономического кризиса, вызванного пандемией.

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