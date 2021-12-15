Королёв, Московская область, 15 декабря 2021, 14:57 — REGNUM Новый детский сад планируется построить в подмосковном городе Королев. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.
Объект будет возведен на улице Академика Легостаева. Согласно проекту, учреждение будет рассчитано на 250 мест.
«Новый детский сад рассчитан на 10 групп. Общая площадь здания составит 3,7 тыс. квадратных метров. Срок окончания строительства — 2023 год», — сообщил глава областного минстроя Владимир Локтев.
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