Королёв, Московская область, 15 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Новый детский сад планируется построить в подмосковном городе Королев. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Объект будет возведен на улице Академика Легостаева. Согласно проекту, учреждение будет рассчитано на 250 мест.

«Новый детский сад рассчитан на 10 групп. Общая площадь здания составит 3,7 тыс. квадратных метров. Срок окончания строительства — 2023 год», — сообщил глава областного минстроя Владимир Локтев.