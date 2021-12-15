В Израиле впервые в мире исследуют четвертую дозу вакцины от коронавируса
Тель-Авив, Израиль, 15 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Порядка 200 добровольцев будут привиты четвертой дозой вакцины против коронавируса, это первое в мире подобное исследование проводится в больнице «Шиба». Об этом сообщает радиостанция «КАН Решет-бет» 15 декабря.
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Исследование проводится с целью установить целесообразность четвертого укола, а также позволит установить эффективность четвертой прививки против штамма «Омикрон».
Эксперимент согласован с Хельсинкской комиссией, которая регулирует исследования на живых людях.