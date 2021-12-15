Стрежевой, Томская область, , 14:51 — REGNUM Нового мэра выбрали в самом северном городе Томской области — Стрежевом. Как сообщили ИА REGNUM 15 декабря в областной администрации, мэром Стрежевого избран Валерий Дениченко.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Дениченко является заместителем мэра города по экономике и финансам, начальником финансового управления администрации городского округа. Он исполнял обязанности главы администрации после ухода с этой должности Валерия Харахорина.

Также на пост главы города претендовал экс-полицейский, подполковник в отставке Александр Коровятников.

Конкурсная комиссия допустила к голосованию обоих кандидатов. В результате все 15 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за Валерия Дениченко.

Справка: Валерий Дениченко родился в 1974 году. Окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях». В 2001 году был назначен начальником финансового управления администрации Стрежевого. С 2005 года совмещал эти обязанности с функциями заместителя мэра. И. о. главы Стрежевого стал в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 12 лет Стрежевой возглавлял Валерий Харахорин. По итогам сентябрьских выборов 2021 года он стал депутатом Законодательной думы Томской области («Единая Россия»).

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