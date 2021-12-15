Москва, 15 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Газовый рынок Европы «перегрет» торгами на спотовом рынке природного газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Стоимость январского фьючерса на газ на европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах на вчерашних торгах составила 1400 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Европейскому потребителю остро не хватает природного газа. 10 сентября 2021 года завершено строительство газопровода «Северный поток — 2».

Он накачан технологическим газом и готов к поставкам в Германию, однако его сертификация остановлена в связи с необходимостью создания дочерней компании оператора «Северного потока — 2» в соответствии с требованиями немецкого законодательства.

После завершения всех процедур и прохождения сертификации немецким регулятором на очереди Еврокомиссия и ее Третий энергопакет.

С момента принятия в 2006 году закона «Об экспорте газа» на сегодняшний день согласно действующего российского законодательства исключительное право на экспорт природного газа закреплено за ПАО «Газпромом».

Вместе с тем, возможность экспорта газа другими независимыми производителями существует. Для этого они должны заключить агентский договор с Газпромом. В октябре месяце 2021 года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным на фоне роста цен в ЕС попросил разрешить «Роснефти реализовать пилотный проект по экспорту трубопроводного газа.

В настоящее время идет проработка всей нормативной базы для первой поставке 10 млрд куб. м. газа на экспорт. Компания планирует добывать 100 млрд куб. м газа в год. После успешной реализации пилотного проекта можно будет эту тему обсуждать и с другими компаниями, заявки от которых уже поступают в правительство.

Предложение представляет интерес для стабилизации рынка Европы и пополнения доходов российского бюджета. Предложение очень своевременное с учетом тех проблем, с которыми столкнулся вновь построенный газопровод «Северный поток — 2 «в Германии, при выполнении третьей директивы Еврокомиссии.

Суть требований Еврокомиссии заключается в том, что собственником газопровода и поставляемого по нему газа не должна быть одна и та же компания. Если таковая ситуация имеет место быть, то объем поставляемого по газопроводу природного газа не может превышать 50% от объема трубопровода.

Соответственно, поставщиков газа по газопроводу должно быть несколько. Таким образов, совместные поставки природного газа ПАО «Газпром» и Роснефти по газопроводу «Северный поток — 2» и другим трубопроводам, принадлежащим ПАО «Газпром», могли бы снять требования немецкого и европейского регуляторов согласно третьего пакета газовой директивы ЕС, полностью наполнить газовую трубу и снабдить европейских потребителей голубым топливом.

Заодно пополнить российский бюджет дополнительными средствами от уплаты налогов НДПИ от Роснефти за вновь добытые объемы природного газа, так и заработать Роснефти дополнительные средства после продажи природного газа европейским производителям.

Ну и, кроме того, вывести на международный энергетический газовый рынок, помимо ПАО «Газпром», нового независимого российского поставщика голубого топлива.

В случае успеха проекта российский экспортный рынок природного газа может быть либерализован и к нему допустят еще несколько независимых компаний. Российский бюджет от этого только выиграет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, независимые производители газа в России, не только «Роснефть», обращались в Минэнерго по вопросу либерализации доступа к экспорту трубопроводного газа, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

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