Кишинёв, , 14:49 — REGNUM В Министерстве здравоохранения рассматривают предложение ввести систему ковид-паспортов. Об этом сообщила на телеканале Moldova-1 глава минздрава республики Алла Немеренко.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что эпидситуация в стране стала в последнее время улучшаться. Тем не менее, Немеренко ожидает, что скоро будет новая волна эпидемии из-за штамма «Омикрон». В связи с этим в минздраве рассматривают варианты карантинных ограничений.

«На повестке дня стоит требование предъявлять ковид-паспорт для доступа в разные места, — сказала Немеренко. — Местами с наибольшим потенциалом заражения остаются общественный транспорт, особенно в часы пик, продовольственные магазины, общественные места, в которых скапливается много людей, заведения общественного питания».

Глава минздрава также сообщила, что на новогодние праздники, возможно, будет установлен дополнительный контроль для въезжающих в Молдавию из-за границы. Немеренко отметила, что карантинные меры ужесточают во многих государствах.