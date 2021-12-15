Москва, , 14:50 — REGNUM По объемам производства сыра Подмосковье вышло на первое место среди других регионов России. Об этом 15 декабря сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, передает РИАМО.

Сыр geralt

«В этом году мы стали первыми по производству сыра, обогнав Алтайский край и по итогам трех кварталов мы идем, опережая их на 9 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.

Также Подмосковье является лидером среди субъектов РФ по производству мясных консервов, кофе и хлебобулочных изделий, отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край сумел нарастить экспорт молочной продукции.

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