Кито, 15 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Эквадора Ксимена Гарсон подтвердила 14 декабря первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории страны. Об этом сообщает информагентство El Comercio.

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Штамм был выявлен у пассажира прибывшего 10 декабря из Южной Африки с двумя отрицательными ПЦР-тестами и полной вакцинацией. Тем не менее, сообщается, что он уже имел все симптомы коронавируса в рейсе. Мужчина и все пассажиры рейса были изолированы.

Гарсон признала, что «прибытие штамма «Омикрон» в страны — вопрос времени», и выразила надежду, что мониторинговый план Феникс, разработанный минздравом, позволит сдержать пандемию, «как это удалось со штаммом »Дельта».

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