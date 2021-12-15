Лондон, 15 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Американский диджей и музыкальный продюсер Портер Робинсон анонсировал первые за пять лет концерты на территории Великобритании и других стран Европы. Об этом 15 декабря сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Начало тура электронный исполнитель запланировал в Германии 8 апреля 2022 года, после чего он посетит Данию, Нидерланды и Францию, прежде чем отправится на три шоу в Великобританию. Тур проводится в поддержку второго альбома Nurture, который был выпущен в апреле 2021 года и последовал за Worlds 2014 года. Согласно пресс-релизу, в ходе шоу «Робинсон будет петь и играть на пианино в сопровождении тщательно продуманной визуальной постановки».

https://twitter.com/porterrobinson/status/1470318790093127680

Ранее Портер Робинсон поделился несколькими фразами о своем новом альбоме, сказав, что хотел, чтобы Nurture был «гораздо более уязвимым, интимным и личным» альбомом, чем его предыдущая работа. Он описал его как «поиск красоты в повседневной жизни и реальности такой, какая она есть; вот почему слоганом альбома является фраза: «все, что нам нужно, уже здесь».