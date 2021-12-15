Самара, , 14:53 — REGNUM Причины гибели рабочего в Большечерниговском районе устанавливают в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Перед забором ru.torange.biz

По версии следствия, 15 декабря текущего года рабочий 1971 года рождения устанавливал навес вдоль бетонного забора, который расположен на территории животноводческого хозяйства. В какой-то момент одна из секций забора упала на рабочего. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело после получения мужчиной ожогов во время работы.