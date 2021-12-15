Самара, 15 декабря 2021, 14:53 — REGNUM Причины гибели рабочего в Большечерниговском районе устанавливают в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 15 декабря текущего года рабочий 1971 года рождения устанавливал навес вдоль бетонного забора, который расположен на территории животноводческого хозяйства. В какой-то момент одна из секций забора упала на рабочего. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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