Таллин, , 14:43 — REGNUM В декабре нынешнего года полиция Эстонии отправила самым злостным нарушителям закона о дорожном движении черные рождественские открытки. Об этом сообщила пресс-служба полиции, отметив, что всего таких «поздравлений» было 761.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД Avtouragan.ru

Подобная акция проходит уже 11-й год подряд. Подчеркивается, что в 2021 году правила нарушали четыре или больше раз 648 человек, это примерно на 100 человек меньше, чем в 2020 году. Получили открытки и 113 водителей, которым в течение года не менее десяти раз выписывались предупредительные штрафы за превышения скорости, зафиксированные камерами слежения.

«Черными открытками мы напоминаем водителям, что превышение скорости является одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Свое время на дороге надо планировать так, чтобы не надо было рисковать ни своей жизнью, ни жизнью других людей», — сообщила майор полиции Сирле Лойго.

«Рекордсменом» по числу нарушений назван молодой человек 2002 года рождения — 22.