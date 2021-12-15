Греция, 15 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В греческом городе Глифада в присутствии правительственных и местных чиновников был открыт новый мега-центр вакцинации, сообщает AMNA 14 декабря.

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На открытии центра присутствовали министр здравоохранения Танос Плеврис, генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус, мэр Глифады Йоргос Папаниколау и президент Греческого Красного Креста (HRC) Адонис Авгеринос.

Мега-центр открылся для публики в среду, 15 декабря. Он может обслуживать от 1500 до 1800 человек в день в 16 очередях вакцинации и полностью укомплектован медицинским персоналом, включая медсестер и сотрудников. Присутствовавшие на церемонии открытия правительственные чиновники заявили, что центр поможет удовлетворить высокий спрос на прививки.