Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает 15 декабря оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8924 смертельных исхода от COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 551 человек. Состояние 3381 свердловчанина медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 439 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправился уже 163 801 гражданин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили ещё 637 случаев заражения коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили ещё 637 случаев заражения коронавирусом