Афины , 15 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Греции началась вакцинация детей 5−11 лет вакциной Pfizer/BioNTec, сообщает AMNA 15 декабря. Вакцина содержит 1/3 взрослой дозы, а вторая доза будет введена через 21 день.

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«Вакцинация в первую очередь защитит их, в то же время сократив число случаев заболевания в школах и повысив уровень «общественного иммунитета» в обществе в целом», — сказала на брифинге профессор детских инфекционных заболеваний и член Комитета экспертов Вана Папаевангелу.

Она также отметила, что данные из США и Израиля о безопасности вакцин для детей этого возраста являются отличными. В Соединенных Штатах, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более пяти миллионов детей получили первую дозу, а 1,8 миллиона детей завершили вакцинацию.

«Подчеркивается, что нет никаких признаков неожиданных побочных эффектов от введения вакцины детям 5−11 лет, и после вакцинации не было зарегистрировано эпизодов миокардита-перикардита», — добавляет Папаевангелу.