Гонконг, Китай, 15 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» способен размножаться в бронхах человека в 70 раз быстрее разновидности «Дельта» и изначального вируса. Это 15 декабря следует из исследования ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed), опубликованного на сайте гонконгского вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«(Это) может объяснить, почему «Омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», — говорится в заявлении HKUMed.

Также в нем указывается, что в случае заражения штаммом «Омикрон» инфекция в легких значительно ниже, чем это было при изначальном варианте коронавируса и это обстоятельство, как считают ученые, может говорить о том, что при этом варианте вируса будет более низкая степень тяжести заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об укреплении контактов между профильными ведомствами в целях борьбы с распространением COVID-19.