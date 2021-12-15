Красногорск, 15 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Стоимость проезда на общественном транспорте Подмосковья изменится с 1 января 2022 года. Об этом 15 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

Новые тарифы утверждены в постановлении правительства Московской области от 20.10.2021 № 1040/37. Согласно нему с начала 2022 года стоимость 1 поездки в городском общественном транспорте при оплате с использованием разового печатного билета составит 64 рубля. При оплате с использованием транспортной карты учащегося стоимость проезда с 1 по 35 поездку составит 20,21 рубля, с 36 поездки — 0,4 рубля. Стоимость проезда по льготной транспортной карте составит 20,21 рубля. Стоимость поездки по банковской карте с бесконтактной технологией оплаты составит 41 рубль.

Что касается стоимости проезда в пригородном сообщении, то с 1 января 2022 года при оплате проезда единой транспортной картой, иной транспортной картой или банковской картой с записанным на нее электронным приложением единой транспортной карты стоимость с 1 по 10 поездку на расстояние до 5 км включительно составит 40,41 рубля, на расстояние 5−7,5 км — 45,53 рубля, 7,5−10 км — 50,63 рубля, 10−12,5 км — 55,74 рубля, 12,5−15 км — 60,85 рубля. Если оплата осуществляется с помощью разового печатного билета стоимость поездки на расстояние до 5 км включительно составит 64 рубля, на расстояние 5−7,5 км — 69 рублей, 7,5−10 км — 74 рубля, 10−12,5 км — 79 рублей, 12,5−15 км — 84 рубля, 15−17,5 км — 90 рублей.

При оплате транспортной картой учащегося стоимость с 1 по 35 поездку на расстояние до 5 км включительно составит 20,21 рубля, на расстояние 5−7,5 км — 22,77 рубля, 7,5−10 км — 25,32 рубля, 10−12,5 км — 27,87 рубля, 12,5−15 км — 30,43 рубля. При оплате проезда льготной транспортной картой стоимость поездки на расстояние до 5 км составит 20,21 рубля, на расстояние 5−7,5 км — 22,77 рубля, 7,5−10 км — 25,32 рубля, 10−12,5 км — 27,87 рубля, 12,5−15 км — 30,43 рубля. При использовании банковской карты с бесконтактной технологией оплаты стоимость поездки на расстояние до 5 км составит 41 рубль, на расстояние 5−7,5 км — 46 рублей, 7,5−10 км — 51 рубль, 10−12,5 км — 56 рублей, 12,5−15 км — 61 рубль.