Москва, , 14:38 — REGNUM Хакеры впервые за три года похитили средства с корсчета российского банка и, очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся. Правительству России следует детально прорабатывать вопрос повышения защиты банковской системы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Хакеры anjeongwoo

«Однако ключевым нововведение и фактором, усиливающим безопасность, может стать ввод цифрового рубля.

Применение блокчейн-технологии, на которой функционируют существующие криптовалюты, значительно усилит безопасность всей банковской системы.

Так как цифровой рубль будет иметь централизованного эмитента в лице Центрального банка, следовательно, он будет являться по сути тем же самым «деревянным» рублем, но с лучшей технической частью и всеми вытекающими привилегиями блокчейн-технологий.

Главное преимущество будут заключаться в прозрачности операций между электронными кошельками. Операциями будет присвоен уникальный код и, следовательно, все операции без труда можно будет отследить.

При введении в нашей стране цифрового рубля в целом финансовая система улучшится в лучшую сторону, так как все операции, проводимые с помощью электронной валюты, станут в разы более прозрачны.

Хакерские атаки сократятся до минимума, и это сможет стать фундаментальным решением проблемы уязвимости банковской системы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после долгой паузы, группа хакеров MoneyTaker совершила успешную атаку на российский банк. Злоумышленники впервые за три года похитили деньги с корсчета в ЦБ.

Похищение средств происходило через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Сумма хищения составляет более 500 млн рублей.

В прошлый раз группировка MonetTaker произвела атаку по такой же схеме на «ПИК Банк». Кибернападение было совершено летом 2018 года.

Хакерам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 млн руб., после чего ЦБ отозвал лицензию у данного банка.

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