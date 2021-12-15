От хакеров защитит цифровой рубль — аналитик
Москва, 15 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Хакеры впервые за три года похитили средства с корсчета российского банка и, очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся. Правительству России следует детально прорабатывать вопрос повышения защиты банковской системы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Как сообщало ИА REGNUM, после долгой паузы, группа хакеров MoneyTaker совершила успешную атаку на российский банк. Злоумышленники впервые за три года похитили деньги с корсчета в ЦБ.
Похищение средств происходило через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России. Сумма хищения составляет более 500 млн рублей.
В прошлый раз группировка MonetTaker произвела атаку по такой же схеме на «ПИК Банк». Кибернападение было совершено летом 2018 года.
Хакерам удалось украсть с корсчета в Банке России более 58 млн руб., после чего ЦБ отозвал лицензию у данного банка.
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