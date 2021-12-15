Таллин, 15 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Не имеющие гражданства Эстонии люди не смогут инвестировать в особенно важные для эстонского государства предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций страны со ссылкой на разработанный законопроект.

Эстония

По словам пресс-секретаря министерства Наталии Рюйтель, теперь речь идет о необходимости оценивать надежность иностранных инвестиций, и вот с какой целью: «Чтобы защитить важные, с точки зрения государства, интересы, как например, бесперебойная работа жизненно важных услуг и надежность поставок, устойчивое функционирование критичной инфраструктуры. Чтобы также противостоять потенциальному политическому и экономическому воздействию».

Надежность таких инвестиций нужно будет оценивать, если фирма зарегистрирована в не входящих в Евросоюз третьих странах или же у такого инвестора есть гражданство третьих стран.

В законопроекте определяется список госпредприятий, которым потребуются разрешения на иностранные инвестиции. Отмечается, что такое разрешение потребуется в отношении примерно 300 предприятий.

Помимо поставщиков жизненно важных услуг и предприятий оборонной промышленности в список также входят крупные операторы портов, аэропортов и железной дороги, а также теле‑ и радиопредприятия, газеты с годовым оборотом больше трех миллионов евро.

В пояснительной записке в качестве предупреждающего примера упоминается проект туннеля Таллин-Хельсинки финского предпринимателя Питера Вестербака, в который собирались инвестировать две китайские фирмы.

«Необходимость оценки рисков, связанных с инвестициями, исходит из текущей деятельности и стратегических целей Китайской Народной Республики», — говорится в документе.

В то же время, подчеркивается в сообщении, чужими не будут считаться средства Европейского союза.