Варшава, , 14:36 — REGNUM За последние 24 часа в Польше зафиксировано 24 266 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 15 декабря на своей странице в Twitter опубликовало министерство здравоохранения Польши.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 669 человек, у 567 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых заражений — 3 848 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (464 новых случая) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 3 881 349 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 89 714.

В больницах по состоянию на 15 декабря находятся 24 654 пациента с COVID-19. Из них 2 118 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что к середине декабря Польша находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса.