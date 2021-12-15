Афины , , 14:35 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обсудил стратегическое сотрудничество Греции и США и последние региональные события с послом США Джеффри Пайеттом 14 декабря.

Джеффри Пайетт

В своем Twitter американский дипломат написал: «Приятно обсудить с Никосом Дендиасом невероятный год в отношениях между США и Грецией, включая обновление нашего Стратегического диалога и Соглашения о сотрудничестве в области взаимной обороны (MDCA)».

По его словам, ведущая роль Греции в Восточной Европе, на Балканах, в Черном море и за его пределами сейчас важнее, чем когда-либо, поскольку обе страны продвигают общие цели мира и процветания.