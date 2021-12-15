Оренбург, 15 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Оренбурге доследственная проверка по факту железнодорожной аварии завершилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Напомним, ЧП произошло 10 ноября. С рельсов сошли три вагона с рудой, два вагона опрокинулись. Повреждения получили железнодорожные пути, две стрелки, две световые и одна маневровая мачты. Обошлось без человеческих жертв.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Устанавливаются причина аварии. Железной дороге причинён крупный ущерб, размер которого определят в ходе следствия.