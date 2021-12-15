Москва, , 14:34 — REGNUM В настоящее время есть все основания ждать планомерного сокращения инвестиций в добычу ископаемого топлива, в том числе и нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал прогнозы министерства энергетики Саудовской Аравии по поводу падения инвестиций в развитие нефтяной отрасли.

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«На решения об инвестициях в добычу ископаемого топлива давит фактор неопределенности спроса, который, в свою очередь, обусловлен экономическим кризисом, а также роста волатильностью цен на сырьевые товары, — сказал Понкратов. — Наибольшая доля разведанных, но не вовлеченных в разработку запасов нефти приходится на трудноизвлекаемые запасы (например битуминозные пески Канады и тяжелая нефть Венесуэлы). И для принятия решения об инвестициях в их разработку нужна уверенность в устойчивом спросе на нефть на горизонте нескольких десятилетий и в стабильно высоких мировых ценах».

Также, по его словам, серьезными дестабилизирующими факторами являются усиление «зеленой» риторики и тренда на декарбонизацию экономики.

«Крупнейшие нефтяные компании уже давно трансформировались из преимущественно добывающих компаний в нефтяные и газовые энергохолдинги, а поэтому активно вкладываются в ВИЭ и, конечно предпочтут развивать более маржинальные сегменты бизнеса», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что очередной энергетический кризис может произойти из-за дисбаланса в производстве и потреблении первичных энергоресурсов.

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