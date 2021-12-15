Москва, 15 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. По программе OneWeb в 2022 году ракетами «Союз» планируется осуществить шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин

«На 2021 год мы запланировали семь пусков с космическими аппаратами OneWeb, шесть из которых с российских космодромов (по три пуска с космодромов Байконур и Восточный) и один с Гвианского космического центра», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Рогозин добавил, что по состоянию на декабрь 2021 года Роскосмос осуществил семь пусков с космическими аппаратами OneWeb (два с Байконура и пять с Восточного). До конца года по просьбе заказчика мы планируем осуществить еще один пуск — 27 декабря с Байконура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом.

Он также подчеркнул, что для развития страны необходима в том числе и популяризация космической деятельности.