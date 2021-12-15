Химки, Московская область, 15 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Президентом Федерации фехтования России (ФФР) избран двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Ильгар Мамедов. Выборы главы организации прошли 15 декабря на конференции в подмосковных Химках.

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Мамедов был единственным кандидатом на пост главы организации. Его кандидатуру на бюро исполкома 28 октября поддержал бывший президент Александр Михайлов, возглавлявший ФФР с 2009 года.

Ранее Мамедов занимал пост первого вице-президента ФФР, а также с 2012 года был главным тренером сборной России.

Под руководством Мамедова сборная России занимала первое место в неофициальном общекомандном зачёте на чемпионатах мира с 2013 по 2016 год, а также в 2019-м. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики выиграли четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, на Играх-2020 в Токио — три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды.