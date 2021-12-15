Джакарта, , 14:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии признало, что затонувшее судно, в результате которого погибли 11 граждан Индонезии, было нелегальным, сообщает CNN Indonesia.

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«Эта лодка является нелегальной. Неизвестно, откуда она взялась», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Предположительно, лодка затонула из-за плохой погоды.

«Точно неизвестно, сколько индонезийских граждан находились на лодке», — отметили в МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел и генеральное консульство Индонезии в Малайзии будут содействовать захоронению погибших граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Малайзии затонула моторная лодка, в результате чего погибли 11 индонезийских мигрантов и еще 27 пропали без вести.

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