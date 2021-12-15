МИД Индонезии подтвердил гибель мигрантов у побережья Малайзии
Джакарта, 15 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии признало, что затонувшее судно, в результате которого погибли 11 граждан Индонезии, было нелегальным, сообщает CNN Indonesia.
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Вода
«Эта лодка является нелегальной. Неизвестно, откуда она взялась», — говорится в заявлении МИД Индонезии.
Предположительно, лодка затонула из-за плохой погоды.
«Точно неизвестно, сколько индонезийских граждан находились на лодке», — отметили в МИД Индонезии.
Министерство иностранных дел и генеральное консульство Индонезии в Малайзии будут содействовать захоронению погибших граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Малайзии затонула моторная лодка, в результате чего погибли 11 индонезийских мигрантов и еще 27 пропали без вести.