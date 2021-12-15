Варшава, , 14:33 — REGNUM Белорусские пограничники участвовали в штурме польско-белорусской границы нелегальными мигрантами на пограничном переходе Кузьница-Брузги 16 ноября. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь министра координатор спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Polskie Radio.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

Во время мероприятия Станислав Жарин показал фотографию, сделанную во время штурма пограничного прохода Кузьница-Брузги, на которой виден человек в белорусской офицерской форме. По словам Жарина, польским службам удалось установить его личность — это заместитель председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«На наш взгляд, присутствие столь высокопоставленного лица во время этого штурма показывает масштабы вовлечения белорусских сил в эти действия. Это однозначно показывает, что речь идет о гибридной операции, которая выходит далеко за рамки вопросов организации миграционного пути. В то же время присутствие этого господина на месте и его контроль еще раз показывают способ действий, организации этих гибридных операций под постоянным контролем спецслужб», — заявил польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.