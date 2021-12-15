Москва, , 14:32 — REGNUM С начала 2021 года в Москве подобрано более 60 новых стартовых площадок для строительства домов и других объектов по программе реновации. Об этом 15 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение года для волнового переселения по программе реновации подобрано 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 млн кв. метров жилья», — приводит его слова сайт мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра пояснил, что половина площадок располагается на месте сносимых старых зданий.

Всего в Москве для реализации программы реновации подобрали 534 стартовые площадки, на них планируется построить 8,5 млн кв. метров недвижимости.