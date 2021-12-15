Москва, 15 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве подобрано более 60 новых стартовых площадок для строительства домов и других объектов по программе реновации. Об этом 15 декабря сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«В течение года для волнового переселения по программе реновации подобрано 63 стартовые территории, что позволит нам построить 1,1 млн кв. метров жилья», — приводит его слова сайт мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра пояснил, что половина площадок располагается на месте сносимых старых зданий.

Всего в Москве для реализации программы реновации подобрали 534 стартовые площадки, на них планируется построить 8,5 млн кв. метров недвижимости.