Москва, 15 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Очередной энергетический кризис может произойти из-за дисбаланса в производстве и потреблении первичных энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал прогнозы министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что глобальный энергетический кризис будет вызван недостатком инвестиций.

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«Энергетический кризис возможен из-за возникновения значимых дисбалансов в производстве и потреблении первичных энергоресурсов, — сказал Понкратов. — Легкий вариант этого мы наблюдаем сейчас в странах ЕС, где цена 1 тыс. кубометров природного газа превысила 1300 долларов ввиду пренебрежения долгосрочными газовыми контрактами в пользу спотового рынка, отвязкой от цены на нефть в формуле цены газа, надеждой на СПГ, отказа от угольной генерации».

Кроме того, Понкратов призвал учитывать, что пока не созданы технологические решения по созданию запасов энергии, генерируемой ВИЭ.

«Простой пример: газ, нефть и уголь можно запасать и хранить (в подземных хранилищах газа, нефтеналивных парках/терминалах), а генерация электроэнергии посредством ВИЭ предполагает ее немедленное потребление и, следовательно, наличие традиционных генерирующих мощностей для сглаживания пиков потребления и простоев природозависимых ВИЭ. Определенные надежды возлагаются на водород, но технологии, готовые к масштабированию, еще не отработаны», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заметное сокращение мировой добычи нефти займет не одно десятилетие.