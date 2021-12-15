Афины , , 14:32 — REGNUM Двусторонние отношения Греции и Казахстана основаны на дружбе и взаимном уважении, что также было подтверждено во время недавней встречи глав МИД обеих стран в Стокгольме. Очевидно, что греко-казахстанские отношения могут быть еще более укреплены в ряде важных областей, заявил во вторник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, который 14 декабря принял участие в церемонии поднятия флага в посольстве Казахстана по случаю 30-летия независимости этой страны, передает AMNA.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Современный мир кардинально изменился с 1990-х годов. Казахстан преодолел препятствия первых лет независимости. Теперь он стал центром мира, стабильности и процветания в Центральной Азии», — подчеркнул Дендиас.

Он также напомнил, что официальные греко-казахстанские отношения начались 27 сентября 1992 года, а первое посольство Греции открылось в 1997 году. Казахстан преобразовал свою дипломатическую миссию в Афинах в посольство в 2009 году.

Дендиас сказал, что взгляды двух стран на основные международные и региональные проблемы очень схожи, кроме того, в Казахстане уже давно проживают 10 000 человек греческого происхождения, а 80 000 граждан Казахстана живут в Греции — многие из них греческого происхождения. Но при этом, сказал Дендиас, «объем нашей торговли ограничен и состоит в основном из нефтегазовой продукции, и есть достаточно возможностей для академического и культурного сотрудничества — наши соответствующие диаспоры также могут внести свой вклад в это».