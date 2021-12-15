Ульяновск, 15 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Ульяновске изменят работу общественного транспорта в новогодние каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

По данным областного минтранса, в региональном центре с 1 по 9 января весь общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. В штатный режим автобусы, троллейбусы и трамваи вернутся 9 января.

Что касается новогодней ночи, то с 31 декабря на 1 января продлят работу 18 городских маршрутов. В частности, в 01:20 после завершения праздничного салюта к остановкам будет организована специальная подача восьми трамваев маршрутов №№ 4, 22.

Транспорт возобновит работу 1 января с 6 утра. Также продлят работу общественного транспорта в Рождество, в ночь с 6 на 7 января: для удобства жителей они будут курсировать до 02:30.

Напомним, в Ульяновской области для зимнего содержания будет задействовано 289 единиц дорожной техники. Графики работ разработаны для всех пяти пять подрядных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассах в Ульяновской области установлены метеостанции и видеокомплексы. Они позволяют не только оценить дорожную ситуацию и условия проезда, но и прогнозировать погоду на ближайшие четыре часа.