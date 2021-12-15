Новосибирск, 15 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Новую ледовую арену в Новосибирске, в которой должны пройти матчи МЧМ-2023, строят с задержкой в полгода. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Строительство ледовой арены в Новосибирске

Он уточнил, что контракт предусматривал ввод объекта в эксплуатацию весной 2022 года, но подрядчик не выдержал темпы строительства и за два года отставание накопилось.

«И, к сожалению, приходится строить как всегда, как обычно, в режиме строительного подвига, ручного управления. Это не влияет на окончательный срок, мы ориентируем подрядчика на сентябрь следующего года», — цитируют «Новосибирские новости» Травникова.

Напомним, ранее Ростехнадзор также сообщал, что на сегодняшний день работы на объекте ведутся с отставанием от графика.