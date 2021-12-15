Москва, 15 декабря 2021, 14:30 — REGNUM Совфед отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Закон предполагается доработать согласительной комиссии.
«Министр просвещения включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавать на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой… Это ненормальный стиль, я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо… Мне просто стыдно за его действия», — возмутилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Принятый 8 декабря Госдумой в третьем чтении закон касается верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, которые используются в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО).
Закон обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.
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