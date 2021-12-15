Москва, 15 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Совфед отклонил закон об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Закон предполагается доработать согласительной комиссии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Министр просвещения включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавать на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой… Это ненормальный стиль, я проинформирую правительство о том, что так действовать недопустимо… Мне просто стыдно за его действия», — возмутилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Принятый 8 декабря Госдумой в третьем чтении закон касается верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, которые используются в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

Закон обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный перечень.