15 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Отечественная телемедицина — одно из тех явлений, которые чиновники слепо копируют с западной практики благодаря влиянию транаснациональных цифровых и фармацевтических корпораций. Нужна ли телемедицина в России — родине величайших достижений в области общественного здравоохранения?

Ангелина Потеряйко, , 18:56 — REGNUM С активным развитием телемедицины мир и Россия столкнулись с началом распространения вирусной инфекции COVID-19. С одной стороны, услуги телемедицины становятся популярными, особенно среди организаторов и администраторов медицины. Технология позволяет им экономить на постоянном капитале — помещении и оборудовании, и переменном капитале — сотрудниках, тем самым увеличивая свою прибыль.

Адриан Браувер. Деревенский шарлатан. XVII век

Удачно, но не слишком активно вовлекли пациентов в телемедицину в Южной Корее. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, около 2,1 миллиона пациентов Республики Корея получали удаленные медицинские услуги, что составляет 4% от всего населения страны. Однако телемедицина в Южной Корее носит временный характер, а соответствующие поправки к Закону о медицинских услугах, делающие её постоянной, не были одобрены Национальным собранием. Медицинское сообщество выступило против их введения, сославшись на угрозы безопасности.

В США, чтобы удовлетворить потребности жителей в медицинском обслуживании и обеспечить доступность здравоохранения, в 2021 году в законодательные органы штата было подано более 1000 законопроектов, связанных с телемедициной. Примерно 76% медицинских учреждений США заявляют, что они используют услуги телемедицины на регулярной основе. С марта по апрель 2020 года количество обращений за помощью к сотрудникам телемедицины увеличилось на 91%. Доля виртуальных медицинских услуг в Америке составляет сегодня 13%. До пандемии телемедицина занимала всего 0,15% от общего числа услуг.

В Канаде погнались за экономической выгодой от телемедицины за счет меньшего количества часов, затрачиваемых на поездки, встречи с врачом и ожидание приема. Согласно данным предиктивного анализа, экономия может составлять до 5 миллиардов канадских долларов в год.

Все эти примеры гармоничны докладам на различных конференциях и интервью СМИ министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и его заместителей.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

В январе 2020 года, сразу после своего назначения на пост министра здравоохранения, Михаил Мурашко назвал телемедицину ключевым направлением для всего здравоохранения и, в частности, для сферы онкологии. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В интервью телеканалу «Вести» в июне 2020 года министр сказал следующее:

«На мой взгляд, у телемедицины большое будущее. В любом случае те изделия для телемедицины, которые появляются в мире и в стране, это не только тонометры с передачей через оператора сотовой связи данных, это не только приборы для измерения сахара в крови, уровня глюкозы, это не только всевозможные появляющиеся уже стетоскопы и так далее, сегодня разрабатываются такие компактные приборы, которые в одном изделии могут сочетать пульсоксиметрию, ЭКГ-мониторинг, включая температуру, включая измерение артериального давления, и, возможно, даже уже некоторые оснащаются уже видеокамерами — технология сегодня это позволяет».

В сентябре 2020 года Михаил Мурашко посетил Центр телемедицины департамента здравоохранения города Москвы, где специалисты центра отслеживали состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России. К слову, Центр телемедицины переехал в соседнее с министерством здравоохранения здание, на Петровку, 24, которое до развала СССР занимал научный институт авиационных технологий и до сих пор имеет этот адрес в качестве юридического.

В декабре 2020 года в ходе селекторного совещания с регионами глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что для помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в регионах России развернуто почти 470 телемедицинских центров. Специалисты центров провели 1 миллион 180 тысяч телемедицинских консультаций.

Телемедицина Mos.ru

Еще одним проповедником телемедицины в России является заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. По его мнению, телемедицина должна «сделать доступ к медицинским услугам проще и повысить уровень доверия к государству». При этом явно прослеживается приверженности замминистра приоритету технологий над российским правом.

«При создании государственных информационных систем разрабатываются четкие и понятные критерии эффективности как с точки зрения управления государством, так и с точки зрения использования конечными потребителями <…> Задача Минздрава — сделать так, чтобы нормативные акты как минимум не отставали, а лучше опережали процессы, происходящие в отрасли», — заявил он в одном из интервью.

В феврале 2020 года в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики в Самаре Павел Пугачев предложил поддерживать финансово создание отечественных телемедицинских технологий.

В декабре 2020 года Павел Пугачёв высказал мнение о том, что цифровизация должна помогать в принятии решений при недостаточной консультации или компетенции врача.

Большую заинтересованность в нашей стране к телемедицине проявляет частный бизнес в лице «Сбера». Детище Германа Грефа и ряда зарубежных акционеров (доля нерезидентов в структуре держателей акций составляет 44,37%). 14 декабря 2021 года заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец отчиталась ВОЗ о проделанной работе, сообщив заодно, что у общества есть запрос на цифровую клинику и телемедицину, которые, по её мнению, являются спасением для удалённых регионов, особенно в условиях пандемии.

Мы наблюдаем почти маниакальную приверженность российских чиновников и крупных бизнесменов универсальным подходам к трансформации здравоохранения, причем основанную не на удачном опыте, а на оптимизации и предиктивной аналитике. Между тем Министерство здравоохранения словно стёрло из памяти уникальный опыт СССР в сфере общественного здравоохранения, в том числе и в области борьбы с инфекционными заболеваниями. В своей «Истории медицины» профессор Павел Ефимовича Заблудовский пишет:

«Помимо обычных форм профилактики, появилась возможность поставить вопрос о ликвидации особо опасных инфекций — чумы, холеры, оспы. Эта задача была решена в удивительно короткий срок к 1936 г. Страна покрылась сетью санитарно-эпидемиологических станций — надежным кордоном эпидемического благополучия. Система исторически оправдала себя: не только в годы мирного развития, но и в годы Великой Отечественной войны страна не знала эпидемий — это небывалый в истории войн факт. <…> Годы послевоенного строительства, накопление экономической мощи позволили государству поставить ряд новых задач. Были ликвидированы тифы (брюшной, сыпной, возвратный), резко снижена заболеваемость желудочно-кишечными инфекциями, исчезла трахома. К 1960 г. была практически ликвидирована малярия. Наблюдались только единичные случаи полиомиелита, резко снизилась заболеваемость дизентерией. Коренным образом изменилась структура заболеваемости и смертности в стране. Резко увеличилась продолжительность жизни».

Студентки-медики на практике в «скорой помощи». СССР

Думается, что, соединив отечественный опыт с последними российскими достижениями в области информационных технологий, мы бы могли победить не только SARS-COV-2, но и хронические и тяжелые заболевания, уносящие ежегодно сотни тысяч жизней людей. Но российские чиновники продолжают искать немалого счастья за рубежом.

Посмотрим, как оценивают телемедицинскую технологию сами иностранные пользователи.

В США, несмотря на общую удовлетворенность телемедициной, пациенты были менее впечатлены этими услугами в 2021 году по сравнению с 2020-м. Об этом говорится в новом отчете Rock Health, опубликованном 13 декабря 2021 года. В 2020 году 53% респондентов сообщили о более высокой степени удовлетворенности телемедициной по сравнению с личным общением с врачами. Однако в 2021 году только 43% респондентов смогли разделить это мнение.

Врачи также сообщили, что менее удовлетворены телездравоохранением: в 2021 году только 58% опрошенных врачей благоприятно относятся к телемедицине по сравнению с 64% в 2020 году.

Кроме приведённого примера падения интереса к технологии, нужно отметить, что она таит в себе опасности криминального характера.

В США удалось раскрыть мошенническую схему телемедицины, которая выманила у государственных и частных плательщиков 37 миллионов долларов путем выдачи ненужных рецептов и использования откатов.

Здесь же будет не лишним упомянуть о том, что телемедицина ограничивает возможности наблюдения, которые определяют диагноз и лечение. Через экран компьютера сложно оценить такие симптомы, как капиллярные изменения ногтевой области, хрипы в груди, провести шестиминутное тестирование ходьбы и многое другое. Кроме того, для многих пациентов экран представляет собой физический барьер, нарушение атмосферы доверия между пациентом и врачом, что влияет на результаты лечения.

Осмотр пациента у терапевта Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В пункте 15 Указа президента РФ Владимира Путина «О стратегии национальной безопасности» говорится следующее:

«В целях обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, необходимо повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ Российской Федерации с учетом долгосрочных тенденций мирового развития».

Отечественная медицина, бесспорно, являлась и пока еще остаётся таким достижением и конкурентным преимуществом, которое всеми силами стараются снизить и заменить заморскими стратегиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Телемедицина имеет большое будущее в России – Мурашко

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