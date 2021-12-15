Пермь, 15 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Перми ушел из жизни акушер-гинеколог горбольницы №4 Владимир Кузнецов. Как сообщает краевой минздрав медик умер 14 декабря в клинике, где работал более 30 лет.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

В 1973 году он получил диплом Пермского государтсвенного медицинского университета. Работал в Очерской, Большесосновской центральных районных больницах, в пермской горбольнице № 7. Владимир Кузнецов имеет множество наград и благодарностей.

В ГКБ №4 трудился с 1989 года. С 1989 по 2009 годы возглавлял гинекологическое отделение учреждения, врач высшей категории по специальности «акушерство и гинекология».

«Владимира Аркадьевича отличали высокие организаторские способности, дар профессионального предвидения, высокий профессионализм. При его непосредственном участии и под его руководством проводились самые сложные оперативные вмешательства — плановые и экстренные. Для лечения гинекологических больных он внедрил целый ряд современных методик: плазмаферез, гемосорбции, диагностические и лечебные лапароскопии. Он постоянно курировал 25−30 пациенток. Владимир Аркадьевич активно участвовал в подготовке молодых врачей и среднего медицинского персонала. Передавал свой богатый опыт и практические знания молодым акушерам-гинекологам», — сказали в минздраве.