Кито, 15 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Добыча нефти в Эквадоре с 8 по 13 декабря сократилась более чем в два раза — с 483 до 224 тысяч баррелей в день из-за риска разрушения трубопроводов в долине реки Коки. Об этом 15 декабря сообщает информагентство Primicans со ссылкой на интервью министра энергетики Хуана Карлоса Бермео.

Commons.wikimedia.org Административная карта Эквадора

8 декабря Трансэквадорский трубопровод государственной компании Petroecuador приостановили свою деятельность из-за распространения эрозии берегов реки Коки в секторе Пьедра-Фина. Согласно расчетам, нефтехранилища будут полностью заполнены к пятнице, поэтому компания приняла решение закрыть все нефтеблоки в районе эрозии к 17 декабря. Работу продолжит только Блок 10, сырье из которого транспортируется по частному нефтепроводу OCP.

«Трубопровод OCP в Пьеда-Фина позволяет транспортировать 20 тысяч баррелей в сутки, поэтому полной остановки добычи нефти не произойдет» — сообщил Бермео.

Министр ожидает возобновления нефтедобычи в конце 2021 года.