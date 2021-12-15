Омск, , 14:24 — REGNUM В Омской области вынесен приговор двум подругам, обвиняемым в истязании маленького сына одной из них. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в следственном управлении СКР по региону.

Суд George Hodan

Приговор вынесен 21-летней Евгении Кабельской и 26-летней Гульмире Букеновой. В зависимости от роли каждой они признаны виновными по пп. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Установлено, что в течение нескольких месяцев 2020 года женщины неоднократно избивали и связывали верёвкой двухлетнего сына Кабельской. Они издевались над ребёнком, чтобы он не мешал им заниматься своими делами.

По данным следствия, ребёнок был связанным от получаса до шести часов. Также Кабельская плохо кормила мальчика, не стирала его одежду, долгое время не меняла подгузники и не купала. Это негативно сказалось на здоровье ребёнка.

После возбуждения уголовного дела мальчика изъяли. Его мать ограничили в родительских правах.

В ходе следствия обвиняемые признали вину частично. По результатам следствия были внесены представления в органы опеки и попечительства, начальнику районного отдела полиции, главному врачу центральной районной больницы. Им указали на отсутствие должного контроля за условиями жизни и воспитания мальчика. Ряд ответственных лиц привлечён к дисциплинарной ответственности.

15 декабря суд приговорил Букенову к наказанию в виде трёх лет девяти месяцев лишения свободы. Исполнение приговора отсрочено до достижения её детьми 14-летнего возраста.

Кабельская приговорена к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы. Её взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Казани, которая сняла видео с истязанием своей полуторагодовалой дочери, на два месяца заключена под стражу.

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