Страсбург, Франция, 15 декабря 2021, 14:24 — REGNUM Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от действий Москвы», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель администрации президента США Джен Псаки завяила, что власти Соединенных Штатов продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины.
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