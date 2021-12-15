В Греции на фоне обязательной вакцинации пообещали продолжать «убеждение»
Афины , 15 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Давление на национальную систему здравоохранения Греции очень велико, несмотря на успехи прививочной кампании. Об этом рассказал представитель правительства страны Янис Эконому общественной телекомпании ERT 15 декабря.
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«Мы с самого начала говорили, что увеличение охвата вакцинацией наряду с соблюдением мер защиты и нашими усилиями по поддержке национальной системы здравоохранения на всех уровнях — это способы, которыми мы пытаемся остановить распространение нового коронавируса и справиться с давлением на национальную систему здравоохранения», — сказал Эконому.
По его словам, люди проходят вакцинацию, и это очень позитивно. Примерно от 120 000 до 130 000 человек в возрасте 60 лет и старше записались на вакцинацию или были вакцинированы после объявления об обязательной вакцинации для людей в возрасте 60 лет и старше. Существующий уровень вакцинации — удовлетворительный, сказал он, подчеркнув, что правительство будет продолжать пытаться убедить людей прививаться.