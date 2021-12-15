Саратов, , 14:26 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы 15 декабря утвердили кандидатуру Полины Московской, вице-президента Торгово-промышленной палаты региона, в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ранее ее назначение было согласовано с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сообщает пресс-служба Саратовской облдумы.

Бизнес-омбудсмен Саратовской области Полина Московская Srd.ru

Полина Московская перед парламентариями выступила с программой, планами работы и ответила на вопросы. Она заявила, что основными задачами на новом посту видит защиту прав и законных интересов бизнеса, содействие в восстановлении прав, в случае их нарушений, выработку партнерских отношений властей и предпринимателей. По итогам тайного голосования кандидатура Московской была поддержана. Избранный бизнес-омбудсмен приняла присягу и получила удостоверение уполномоченного.

Ранее пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саратовской области занимал Михаил Петриченко.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 декабря депутаты Саратовской областной думы поддержали проекты изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и воздушном транспорте по всей стране.

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