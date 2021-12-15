Кишинёв, , 14:25 — REGNUM Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии задержали при вылете из Кишинёва в Москву российского журналиста Семёна Пегова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Артем Туров в своём телеграм-канале.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБ открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам», — написал Туров.

Он сообщил, что силовики удерживали журналиста более часа, но потом отпустили. Пегов при этом держал себя «очень достойно».

Российский депутат отметил, что этот эпизод стал одним из череды инцидентов, когда граждан России не впускали в Молдавию. По словам Турова, такие «недружественные» шаги предпринимаются на фоне «беспрецедентной помощи», которую Россия оказывает Молдавии.

Напомним, в декабре в Кишинёве не пустили российских делегатов, следовавших в Приднестровье в качестве наблюдателей на выборы президента ПМР. Их депортировали из Молдавии без объяснения причин.