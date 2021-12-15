Москва, 15 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Запад шантажирует российскую так называемую «элиту», зная, что она в своём большинстве настроена непатриотично, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 15 декабря, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что заявления властей США о возможной отправке военных в Восточную Европу лишь подогревают антироссийские фобии. Возможно, Вашингтон и его партнеры по НАТО готовятся повторить «печальный опыт Карибского кризиса», добавил заместитель министра.

«Мы являемся свидетелями усиления шантажа со стороны Запада. Американцы находятся во главе, но у каждого из их союзников в этом проекте шантажа свои роли и они глубоко продуманы. Наша страна сегодня не в таком состоянии, чтобы мы могли одним махом отбить этот шантаж. Мы лавируем, не доводя дело до крайности. Но и это возможно: введение в оборот мема «Карибский кризис» говорит о многом.

Что значит «Карибский кризис»? Напомню, что тогда перед лицом реальной угрозы обмена ядерными ударами шаги навстречу позициям другой стороны сделали и СССР, и США. СССР сделал это, как говорят, неуклюже, приняв решение о выводе наших ракет с Кубы в обход Фиделя Кастро. Но ведь и Кеннеди с тогдашним руководством Турции своё решение о выводе американских ракет из этой страны не согласовывал.

Американские союзники находятся в противоречивом положении. С одной стороны, политический проигрыш США, если их давление на нас не даст желаемого результата, по ним ударит только слабым рикошетом. С другой, — они в первую очередь физически пострадают в случае крайнего обострения. Более дальновидные это понимают и ведут себя относительно сдержанно, а у руководителей новых стран, не имеющих политической культуры, в головах превалируют нахраписто-бандитские представления о том, как делается политика. Они должны помнить, особенно это касается сегодняшнего руководства Украины, что такие представления ведут как минимум в тюрьму.

И в заключение по поводу шантажа. Запад извне шантажирует российскую так называемую «элиту». Он знает, что она в своём большинстве настроена непатриотично и что, с другой стороны, попытка шантажировать наш народ всё ещё ведёт к усилению его духа сопротивления. И он давит на наш народ изнутри. В этом смысле народное сопротивление глобалистским планам введения у нас цифрового контроля по западным лекалам для нас — разминка. Но не только. Это повод серьёзно задуматься над необходимостью существенных внутренних изменений в России. Требование «правила QR-кода» вместо конституционных прав внутри — это обратная сторона требования к нашей стане жить «по правилам», а не по международному праву, звучащим извне. Об этом мы должны всё время помнить. Это для нас две стороны одной и той же борьбы», — отметил Михаил Демурин.