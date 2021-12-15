Уфа, 15 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Перечень категорий граждан, которые бесплатно обеспечиваются пожарными извещателями, расширен в Башкирии. Об этом сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

По его словам, соответствующий указ 15 декабря подписал глава региона Радий Хабиров.

«Эта льгота предоставлена дополнительно инвалидам и ветеранам боевых действий, а также гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года («Дети войны»)», — сообщил глава ведомства, отметив, что ранее пожарный извещатель могли бесплатно получить девять категорий граждан.

Отмечается, что Башкирия является единственным регионом страны, в котором некоторых жителей обеспечивают извещателями за счет средств регионального бюджета.

Гумеров отметил, что в республике благодаря пожарным извещателям за пять лет было спасено 677 человек, включая 266 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сообщили о росте числа погибших во время пожаров.